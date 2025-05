Playoff Serie B: Cremonese e Spezia, una poltrona per due. Liguri favoriti per la promozione a 1,80

Sarannoa giocarsi l’ultimo posto disponibile per la Serie A, già conquistata da Sassuolo e Pisa. Il primo round si gioca allo Zini e, per gli esperti, la favorita è la squadra di Stroppa che, avendo concluso la regular season al quarto posto, sotto ai liguri terzi, in caso di parità nel doppio confronto, è svantaggiata. I lombardi – imbattuti nei due precedenti di campionato – devono dunque vincere e sono avanti a 2,30, si sale a 3,20 sia per la vittoria dello Spezia che per il pareggio. Il pronostico si ribalta in ottica promozione, c’è grande equilibrio ma i liguri – forti del miglior piazzamento in campionato - sono favoriti nei 180 minuti, con il salto nella massima serie a 1,80 contro il 2,00 della Cremonese. I liguri hanno segnato almeno due gol nelle ultime quattro partite, mentre otto delle ultime dieci partite casalinghe della Cremonese sono finite con almeno tre gol: in questo match prevale tuttavia l’Under 2,50, a 1,75, con l’Over 2,50 a 2,00 e il finale più probabile è l’1 a 1, a quota 6,00.

Stroppa si affida a Franco Vázquez, miglior marcatore dei grigiorossi in campionato con 9 reti, il cui gol si gioca a 3,25, insieme a lui si candida marcatore De Luca - otto gol nel campionato cadetto – a 2,75. Nello Spezia, invece, l’uomo copertina è il solito Francesco Pio Esposito, 17 reti in stagione, il suo gol è a 3,00. Tra i protagonisti più attesi c’è Gianluca Lapadula, attaccante d’esperienza che nei playoff ha già segnato 9 gol con le maglie di Pescara, Benevento e Cagliari. In questa edizione non è ancora sceso in campo, ma punta ad essere decisivo anche stavolta, la sua rete vale 3,25.