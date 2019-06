Il Venezia si prepara al playout contro la Salernitana, per modo di dire: come il campo aveva sancito, ma con oltre tre settimane di ritardo in cui è successo di tutto, la squadra di Serse Cosmi, salva a tutti gli effetti, fino al 29 maggio, fa la conta dei disponibili. I lagunari hanno in rosa 8 giocatori in prestito e 9 in scadenza di contratto a fine giugno: alla pesante squalifica di Domizzi e agli infortuni di Citro, Di Mariano, Besea e Garofalo, si aggiungono le assenze di chi, se i playout si fossero regolarmente tenuti a maggio, ci sarebbe stato.



UNA SQUADRA FUORI - Ad esempio Mazan, convocato dalla Slovacchia, Vrioni dall’Under 21 albanese e Zennaro dall’Italia Under 19 per uno stage, o Segre, partito per le Universiadi. A loro si aggiungono anche i probabili indisponibili Bentivoglio e Zigoni: un'intera squadra, che non sarà presente nelle due partite più importanti dell'anno.