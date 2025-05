Playoff Serie B: date, orari e tutto quello che c'è da sapere

Il sipario è calato sul campionato di Serie B, con il recupero della 34esima giornata che ha di fatto concluso la stagione. Diversi, però, i verdetti ancora da definire, a partire dai, che vedranno protagoniste ben sei squadre (in ordine di classifica) per un solo posto in Serie A:- Le prime due delle sei,sono già in semifinale (che si disputeranno su andata e ritorno), essendosi posizionate rispettivamente al terzo e quarto posto della classifica generale. Le altre quattro, invece, si affronteranno in una. In caso di parità al termine dei novanta minuti, si disputano i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, invece, viene considerata vincente la squadra nella miglior posizione di classifica al termine del campionato (non si effettuano i calci di rigore). La finale, come per le semifinali, si gioca su andata e ritorno.

Ecco tutte le date e gli orari dei playoff di Serie B:

Sabato 17 maggio 2025 (Catanzaro vs Cesena) – ore 17.15Sabato 17 maggio 2025 (Juve Stabia vs Palermo) – ore 19.30Mercoledì 21 maggio 2025 (Juve Stabia/Palermo vs Cremonese) – ore 20.30Mercoledì 21 maggio 2025 (Catanzaro/Cesena vs Spezia) – ore 20.30Domenica 25 maggio 2025 (Cremonese vs Juve Stabia/Palermo) – ore 17.15Domenica 25 maggio 2025 (Spezia vs Catanzaro/Cesena) – ore 19.30Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno) – ore 20.30