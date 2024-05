Playoff Serie B, il fattore campo pesa nelle quote: Cremonese avanti, il Venezia si affida a Pohjanpalo

NurPhoto via Getty Images

Manca solo l'ultimo gradino aper completare la scalata alla Serie A. Domani sera la terza e quarta classificata della Serie B si affrontano nell'andata della finale Playoff di Serie B. Gli esperti puntano sul fattore campo, che ha prevalso negli scontri diretti della Regular Season: Cremonese, dunque, avanti a 2,10 sui lagunari, offerti a 3,45, con il pareggio in lavagna a 3,35. Le quote si ribaltano in ottica passaggio turno, con il Venezia favorito a 1,68 contro il 2,10 dei grigiorossi: in caso di parità dopo i 180 minuti, infatti, festeggerebbe Vanoli senza supplementari, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Perfetto equilibrio tra Over e Under, entrambi proposti a 1,85, mentre il segno Goal è in vantaggio a 1,67 sul No Goal (2,05). Massimo Coda, a segno nel 4-1 sul Catanzaro che ha regalato la finale alla Cremonese, è in pole tra i marcatori a 2,45. Occhi puntati anche su Franco Vazquez, già in rete contro il Venezia in campionato: un centro del "Mudo" vale 3,35. Tra gli ospiti spicca il solito Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B con 22 gol e offerto a 3,05.