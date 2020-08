Tempo di Serie B: i playoff di serie cadetta continuano con il ritorno delle semifinali, a partire da questa sera, dopo l'andata delle due gare, vinta rispettivamente dal Chievo contro lo Spezia e dal Pordenone contro il Frosinone. In campo alle ore 21, presso il Picco di La Spezia, proprio la squadra di Alfredo Aglietti che affronta quella del suo ex compagno Vincenzo Italiano, dopo il 2-0 di Verona, che lancia i clivensi verso la finale, in programma il 16 e il 20 agosto contro la vincente dell'altra semifinale. Lo Spezia, che si è classificato terzo nella classifica stagionale, ha bisogno dell'impresa dinnanzi ai propri tifosi, contro i veneti, che hanno invece chiuso la regular season al sesto posto in classifica, grazie all'ultima vittoria contro il Pescara. Mercoledì allo stadio Nereo Rocco di Trieste invece il ritorno di Pordenone-Frosinone.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Spezia (4-3-3): ​Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola



Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Ceter, Djordjevic, Vignato.