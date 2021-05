Lanon si ferma mai. Dopo l'ultima giornata di campionato andata in scena lunedì scorso, che ha sancito la promozione ufficiale della Salernitana in Serie A, il quadro dei playoff e la retrocessione diretta del Cosenza, si riparte subito conper trovareOggi in campo: si gioca sul terreno di casa della squadra piazzata meglio, la quale ha due risultati su tre a disposizione per qualificarsi al prossimo turno (vittoria e pareggio dopo i supplementari), mentre non sono previsti i rigori: iLa terza e la quarta in classifica entrano in gioco, per gare di andata e ritorno. ​Chi seguirà Empoli e Salernitana?, allo stadio Tombolato di Cittadella,ora troveràL’ultima sconfitta degli uomini di Venturato risale al 2 aprile, sul campo del Vicenza: da quel momento tre pareggi e tre vittorie. Per il Cittadella si tratta della sesta partecipazione ai playoff, la quinta consecutiva: nonostante questo, i veneti non sono mai riusciti a raggiungere la Serie A.invece al Penzo di, tocca ai padroni di casa di Paoloaffrontaregià vincitore dei playoff con il Verona: chi vince trova il Lecce. I lagunari hanno chiuso la stagione con tre pareggi nelle ultime tre giornate e hanno vinto solamente due partite nelle ultime otto giornate, l'ultima proprio contro i clivensi. Per entrambe le squadre si tratta della seconda partecipazione ai playoff di Serie B: il Venezia aveva partecipato nella stagione 2017/18, uscendo in semifinale contro il Palermo dopo aver superato il turno preliminare; il Chievo ci torna per il secondo anno consecutivo, dopo essere stato eliminato dallo Spezia in semifinale l’anno scorso. Tra le due formazioni si sono giocate quattordici partite in Serie B e il bilancio è quasi in perfetto equilibrio: cinque vittorie del Chievo, altrettanti pareggi e quattro successi del Venezia.Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano: Semper; Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Garritano, Obi, Palmiero, Bertagnoli; Canotto, Fabbro.​