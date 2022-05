Dopo Lecce e Cremonese sarà una tra Monza e Pisa a conquistare l’ultimo posto ancora in palio per la promozione in Serie A. I playoff della Serie B sono arrivati all’atto finale (con gare di andata e ritorno): a confronto la squadra di Berlusconi, che nel 2016-2017 giocava in Serie D, e il Pisa, retrocesso in Serie B nel 1991 e tornato a sognare il massimo campionato italiano dopo il fallimento del 1994 e un lungo percorso di ricostruzione. Nella semifinale il Pisa ha eliminato il Benevento, mentre il Monza ha superato il Brescia vincendo entrambe le gare. Il primo round si gioca giovedì 26 Maggio 2022, ore 20:30, allo Stadio Brianteo di Monza dove la squadra di Giovanni Stroppa cercherà di sfruttare il fattore casa in vista del ritorno in Toscana in programma per domenica. Per domani la lavagna scommesse da i brianzoli in vantaggio a 2,03, contro il pareggio a 3,25 e il successo per i toscani di Luca D’Angelo alla quota nettamente più alta di 3,80. Gara da Under 2,5 a 1,68 più che da Over 2,5 a 2,06. Guardando ancora più avanti si può già scommettere su quale squadra conquisterà la Serie A aggiudicandosi il doppio confronto. Anche in questo caso è favorito il Monza, a 1,65, contro il ritorno del Pisa nel massimo campionato a quota 2,15.