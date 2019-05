Alla vigilia della gara dei play off di serie B del suo Perugia contro il Verona, Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa:



"La squadra sta bene ed è pronta per questa partita. Abbiamo una grande opportunità e vogliamo sgruttarla al massimo; le due partite contro il Verona in campionato sono state molto diverse: loro hanno cambiato allenatore ma noi dobbiamo fare quelloche sappiamo fare, a prescindere dalle strategie del nostro avversario. Dipende solo da noi? Si, dobbiamo essere positivi. Dobbiamo avere coraggio e sappiamo che non avremo tempo per aspettare. La partita va impostata pensando a cosa può mettere in difficoltà il Verona; non partire favoriti ci aiuta, gli altri hanno più pressione di noi. Nella mia vita ogni grande vittoria è stata decisa da un episodio che ha cambiato la stagione. Se ci crediamo può succedere di tutto. Cosa ho detto ai ragazzi? Di crederci".