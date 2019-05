Dopo l'incredibile rimonta delcontro il, questa serasi giocano l'accesso alla finale deidi. Alle 21 allo stadio "Adriatico" si riparte dallo 0-0 della gara d'andata, povera di reti ma non di emozioni., e la tradizione nei Playoff promozione è a dir poco positiva (6 vittorie e 7 pareggi complessivi). Serve dunque un'impresa agli scaligeri, chiamati ad una vittoria in trasferta che, a Pescara, manca dal 1993.recupera, che dovrebbe però partire dalla panchina. Niente da fare invece persi dovrebbe così affidare sulla trequarti offensiva aDa allora i veneti hanno ottenuto 6 pareggi e 4 sconfitte. Il Pescara ha pareggiato 5 delle ultime 6 gare di Serie B (compresi play-off) e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 2. Gli abruzzesi non hanno trovato il gol soltanto due volte nelle 18 gare interne di questo campionato (28 nel parziale): contro Cremonese e Cittadella., ed è ugualmente imbattuto in tutte le 3 semifinali d’andata dei play-off di Serie B (2V, 1N). Nei due precedenti prima di questa stagione ha poi passato il turno, rispettivamente contro il Vicenza (2014/15) e il Novara (2015/16). Dopo aver conquistato un punto soltanto in 5 gare (4P), il Verona ne ha ottenuti 7 nelle ultime tre (2V, 1N), play-off inclusi.Leonardo, miglior marcatore del Pescara in questo campionato (19 reti), ha segnato soltanto 2 gol nelle ultime 10 partite (compresi play-off), dopo che aveva preso parte attiva a 6 reti (5 marcature, un assist) per gli abruzzesi nelle cinque precedenti., compresa la doppietta realizzata nel primo turno play-off contro il Perugia.Fiorillo, Scognamiglio, Mancuso, Memushaj, Balzano, Brugman, Pinto, Bettella, Marras, Crecco, Sottil.Silvestri, Vitale, Dawidowicz, Empereur, Faraoni, Colombatto, Gustafson, Henderson, Laribi, Di Carmine, Matos. ​