La settima sconfitta contro il Chievo, su 15 confronti complessivi, è costata tantissimo allo Spezia che si ritrova, questa sera, a compiere un vero e proprio miracolo sul terreno amico del Picco per provare a centrare la finale dei playoff di Serie B dopo lo stop per 2-0 al Bentegodi. I betting analyst vedono favorita la formazione di casa a 1,97 rispetto a quella di Aglietti data vincente a 4,00 con il pareggio a 3,25. Vista la grande posta in palio, l’Under, in lavagna a 1,65, si fa preferire all’Over, dato a 2,10. Lo Spezia, tra l’altro, deve infrangere un tabù visto che non batte i veneti in casa da quasi 29 anni. Ai bianconeri serve una vittoria con almeno due reti di scarto per presentarsi all’atto finale: il 2-0 per la squadra di Italiano, riferisce Agipronews, si gioca a 9,10 mentre quello in favore dei gialloblù veneti è dato a 21,50. Da tenere sott’occhio anche il Ribaltone: se lo Spezia dovesse ribaltare una iniziale situazione di svantaggio iniziale, la scommessa pagherebbe 12 volte la posta. Tra i tanti che potranno distinguersi questa sera al Picco, due sono i protagonisti attesi. Gli ospiti punteranno su Segre, finora due gol stagionali ai bianconeri: la rete del giovane centrocampista si gioca a 6,00. Al contrario i padroni di casa si affidano a Galabinov, già autore di una tripletta ai veneti: altri tre gol della punta bulgara pagherebbero 62 volte la posta.