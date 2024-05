Getty

Playoff Serie B, Venezia-Cremonese: i veneti a un passo dalla promozione, per i bookie ai grigiorossi serve l’impresa

un' ora fa



Tutto in novanta minuti: dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, sarà la partita di domenica sera al Penzo a decidere chi tra Venezia e Cremonese giocherà nella Serie A del prossimo anno. Secondo gli esperti sono gli uomini di mister Vanoli a partire favoriti tra 2,30 e 2,35, mentre per il pareggio, che sorriderebbe comunque ai veneti grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare, si sale tra 3,25 e 3,30; a 3,05, infine, il colpo ospite, unico risultato che riporterebbe i grigiorossi nella massima serie.



Tra gli altri mercati, l’Under 2,5 comanda in quota a 1,77 contro l’1,96 dell’Over, così come il Goal prevale sul No Goal, a 1,75 contro 1,97. Ecco, quindi, che l’1-1 è il risultato esatto più probabile, a 6,40, seguito dall’1-0 (a 8) e dal 2-1 (a 9), mentre lo 0-0 e lo 0-1 valgono 9,50 volte la posta.