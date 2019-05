Prosegue il programma dei playoff di Serie B e dopo Cittadella-Benevento di martedì, oggiva in scena la seconda semifinale d'andata: l'ospita al Bentegodi il- Scaligeri reduci da due vittorie nelle ultime due gare di B (playoff inclusi) e quasi sempre a segno in casa (una sola gara nelle ultime 14 senza segnare al Bentegodi. Gli abruzzesi invece sono tornati al successo nell'ultima uscita di B dopo una sconfitta e quattro pareggi. Mal da trasferta per il Pescara (una sola vittoria nel 2019, nessuno ha fatto peggio), ma con una tradizione vincente nelle fasi a eliminazione diretta: mai una sconfitta tra playoff e playout di Serie B (sei vittorie e sei pareggi).Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di