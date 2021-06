Si è conclusa a reti inviolate la finale di andata tra Padova (fonte foto: profilo Twitter Padova) e Alessandria, che fra tre giorni si sfideranno. Sullo sfondo resta sempre quell'ultimo posto per la Serie B 2021-22 che tutte sognavano dall'inizio dei playoff. Come più volte ripetuto,E con i recuperi di alcuni dei suoi giocatori migliori in vista del ritorno, su tutti. Questo nonostante la sfida decisiva si giochi al Moccagatta, di fronte a. La squadra seconda del Girone B, infatti, oltre ad aver giocato una migliore regular season, ha anche dalla sua un tasso tecnico più elevato e, probabilmente, una. L'Alessandria, dal canto suo, dovrà essere brava a non commettere gli stessi errori dell'Avellino nella semifinale di ritorno e a contenere, laddove possibile, le. Tutto è ancora aperto insomma, colQuesto sarà l'ultimo atto, si spera, della Serie C in versione Covid, con gli stati spopolati e tutti i disagi legati alla pandemia. Una stagione a suo modo memorabile, che si concluderà con la sfida più bella. In at