La lunghissima stagione regolare di Serie C è giunta al termine, conconquistandosi un biglietto per la Serie B 2022-23. Resta da assegnare solodisponibile per il salto di categoria, che sarà deciso, come di consueto, dalla, al via già questo weekend col primo turno del girone. La formula, simile a quella della passata stagione, si articola in diverse fasi, che culmineranno con la doppia finale (andata e ritorno) in programma per il mese di giugno.Iscritte alla post season sonoin totale: dalla seconda alla decima classificata di ogni girone, cui si sommerà l’undicesima del Girone A per via della contemporanea presenza in finale di Coppa Italia di Sudtirol e Padova. I playoff saranno strutturati in tre fasi differenti:Si parte domenica con gli incroci che vedranno protagonistesecondo i seguenti accoppiamenti: quinta contro decima, sesta contro nona e settima contro ottava (nel Girone A si scala tutto di una posizione arrivando all’undicesima). In caso di parità al termine della gara secca. Anche il secondo turno avrà formula analoga e vi accederanno lein stagione regolare(la quinta per quanto riguarda il Girone A).Accederanno quindi alla fase nazionale le. Anche in questo sono previsti due turni, con la differenza che le gare si giocheranno seguendo la, con gli abbinamenti stabiliti tramite sorteggio.. Queste avranno non solo il beneficio di giocare la gara di ritorno nello stadio di casa, ma anche il plus di poter superare direttamente il turno in caso di doppia parità (di punti e di reti) al termine dei 180 minuti regolamentari di gioco. Al secondo turno della fase nazionale accederanno pertanto le. Anche in questo caso gli accoppiamenti saranno stabiliti tramite sorteggio, conLe quattro squadre che avranno vinto i rispettivi incontri nel secondo turno della fase nazionale accederanno quindi alla Final Four, che ha. Il tabellone sarà definito mediante sorteggio, con gare di andata e ritorno eSi parte con il primo turno già domenica, con le nove partite in programma tra le 14.30 e le 18. Tre giorni dopo le squadre vincitrici torneranno in campo per il secondo turno, mentre la fase iniziale andrà in scena tra. Final Four al via il, con la doppia finale fissata perPer ovvi motivi di classifica, che comporteranno un numero minore di turni da disputare per accedere alla finale, saranno le tre seconde,, le squadre favorite in vista della vittoria finale. In patricolar modo gli uomini di, già beffati la passata stagione in regular season e finale playoff, a presentarsi ai nastri di partenza. Appaiata la Reggiana di Diana,. Tra le outsider di lusso sicuramente, nobili decadute che stanno ricostruendo per tornare quanto prima nel calcio che conta. Ma non bisogna escludere altri colpi di scena, perché, come sempre,