Avellino vicino al passaggio del turno nei playoff di Serie C. Dopo il 2-0 conquistato al Partenio-Lombardi contro il Sudtirol, la squadra di Braglia vola al Druso per il ritorno del secondo turno nazionale. La qualificazione è a un passo visto che ai biancoverdi basterebbe anche il pareggio o una sconfitta con un gol di scarto per continuare la corsa promozione: sul tabellone la doppia chance «X2» vola quindi a 1,55; nell'«1X2» classico, invece, i biancorossi partono a 2,28, contro il 3,05 del segno «X» e il 3,19 offerto per un altro successo degli irpini. Freno a mano tirato sul fronte dei gol, dove l'Under 2,5 (meno di tre reti complessive nell'incontro) è favorito a 1,60 contro il 2,19 dell'Over. Doppio risultato possibile anche per il Catanzaro, che dopo l'1-1 nella trasferta contro l'Albinoleffe torna al Ceravolo per la sfida decisiva. I bergamaschi daranno battaglia, ma in questo caso vola l'«1» dei giallorossi, favoriti a 1,81. Per il pareggio, che pure regalerebbe il passaggio del turno ai padroni di casa, si sale a 3,25, mentre il blitz vincente dei celesti pagherebbe 4,55. Anche in questo caso gli analisti puntano su una partita dal punteggio "basso" e lanciano l'Under a 1,56.

LL/Agipro