Playoff Serie C: Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento LIVE alle 21

30 minuti fa



Penultimo atto dei playoff di Serie C: questa sera vanno in scena le semifinali di andata, per stabilire la finale, che sancirà la quarta promossa in Serie B, dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia. A giocarsi l’ultimo posto saranno Avellino, Vicenza, Carrarese e Benevento: alle 21 l'andata tra campani e veneti è prevista al Partenio, mentre quella tra toscani e campani va in scena allo Stadio dei Marmi.





SEMIFINALI (ritorno sabato 2 maggio):



Avellino-Vicenza



Carrarese-Benevento.





FINALE: andata martedì 5 giugno, ritorno domenica 9 giugno.





IL REGOLAMENTO - Nei quarti di finale in caso di pareggio nelle due partite (non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore) passa la miglior classificata, che gioca il ritorno in casa. Nelle semifinali e in finale, in caso di parità, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.