La Serie C è finalmente tornata in campo con i playoff che hanno preso il via proprio questa settimana. Nel primo turno sono state cinque le partite disputate, conche hanno portato a casa sul campo il risultato, a differenza diche hanno ottenuto il pass per il turno successivo grazie alla rinuncia delle rispettive avversarie. Come ci si poteva attendere le partite sono state quasi tuttea causa della condizione fisica non ottimale dei giocatori, reduci dalla quarantena. Su cinque partite, infatti, ci sono statiLa partita certamente più emozionante di questa prima fase dei playoff è stata invece quella trae compensare la scarsa spettacolarità degli altri match. Gli etnei, infatti, arrivavano a questa partita conche stanno attanagliando il club e, come se non bastasse, sono anche andati. Un impatto difficilissimo al match, con la Virtus Francavilla che sembrava destinata a proseguire il proprio cammino nei playoff con relativa semplicità. Già nel corso della prima frazione di gioco, però, è arrivata una reazione degli uomini di Lucarelli (foto News Catania) che hanno trovato la via del gol riaccendendo la fiammella della speranza. Nella ripresa, poi, si è compiuto il miracolo,. Un guizzo inaspettato che però ha dimostrato lacome il Catania, che nel giro di novanta minuti e poco più è riuscito a cambiare il volto alla propria stagione.Il secondo turno dei playoff è in programma per domenica 5 luglio e si disputerà, proprio come per il resto delle partite, in. Questi gli accoppiamenti:Alessandria-Robur SienaPontedera-(Novara qualificato per rinuncia del Pontedera)Sudtirol-TriestinaPotenza-CatanzaroTernana-Catania