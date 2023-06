Dopo essere passato all’andata per 2-1, il Cesena si fa rimontare. Buso al 56’ riporta la situazione in parità. Si va ai calci di rigore. Mustacchio sbaglia il quarto tiro dagli 11 metri e Lepore metta a segno il gol vittoria, spiazzando Tozzo e consegnando il pass della finale Playoff di Serie C ai suoi compagni. All’Adriatico, invece, finisce come all’andata: va in scena 2-2, quindi supplementari e tiri dagli undici metri. Pioggia di errori dal dischetto e oltranza inevitabile. Decisivo l’errore di Desogus: sarà Foggia-Lecco la finale.



CESENA-LECCO 0-1 56’ Buso (3-5 d.c.d.r)



PESCARA-FOGGIA 2-2 2’ Cuppone (P), 90’+7 Rizzo (F), 96’ Desogu (P), 115’ Markic (F) (3-4 d.c.d.r)