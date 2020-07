I playoff di Serie C sono arrivati all'atto conclusivo, con la finale che si giocherà questa sera. Sul palcoscenico più importante ci saranno quelle che, molto probabilmente,. Bari e Reggio Audace, infatti, hanno sempre dato l'idea durante il corso della stagione di potersi giocare la Serie B e sono arrivate ai playoff con i favori del pronostico dalla loro parte. Impossibile, quindi, auspicarsi una finale migliore di quella che vedremo domani sera a Reggio-Emilia.La squadra favorita, nonostante lo scontro si preannunci, non può che essere, che ha voluto costruire unaper puntare al ritorno in Serie B in tempi brevi. Sia per quanto fatto vedere durante l'anno in un girone estremamente complicato sia per quella che è la forza intrinseca di una rosa che può contare su giocatori di valore assoluto, da, ex capitano della Spal in Serie A e grande trascinatore del Bari in questa stagione con 23 reti stagionali, a, capitano dei pugliesi, recuperato proprio in queste ultime ore per la finalissima dopo il problema fisico che l'aveva costretto ad alzare bandiera bianca in semifinale. Non solo, perché ad affiancare Antenucci ci saranno, che con l'ex Spal formache agirà alle spalle dei due bomberBari che quindi si presenterà alla finale con le certezze derivanti da una rosa composta diAnche mister Alvini ha a disposizione ottimo materiale per presentarsi in campo. La Reggio Audace infatti ha dimostrato di essere una squadra, difficile per tutti da affrontare. Se il Bari quindi può contare su grandi individualità, gli emiliani punteranno sulla. Probabile che il tecnico scelga di riconfermare pressoché in toto la formazione che ha eliminato il Novara, conreduce da una stagione straordinaria da 9 gol complessivi, Radrezza e Zamparo davanti e Marchi e Scappini a scalpitare in panchina. Tante armi, quindi, a disposizione di Alvini, che pur non partendo coi favori del pronostico contro un Bari formato Serie B, ha dalla sua una, che potrebbe anche fare la differenza in una sfida di questo tipo.A riscaldare ulteriormente il clima intorno alla partita, già di per sé molto sentita oltre che importante per valore intrinseco, c'è anche la voce che vorrebbenonostante le porte chiuse. Una possibilità già al vaglio delle forze dell'ordine, che si stanno organizzando pere per evitare che possano venirsi a creare situazioni di difficile gestione in chiave. Il calore dei tifosi, l'importanza della partita, due squadre di altissimo livello, proprietà ambiziose e la Serie B in palio:La partita si disputerà aldi Reggio-Emilia e il calcio d'inizio ci sarà alle 20.45. Ovviamente le porte dello stadio resteranno chiuse, in osservanza di quelle che sono le normative anti Covid. Di seguito le probabili scelte dei due tecnici:Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Lunetta; Zamparo; Radrezza, Kargbo.Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Hamlili, Schiavone, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci.