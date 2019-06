Siamo alle battute finali per quel che riguarda questa stagione di Serie C; i playoff, infatti, sono arrivati all'atto conclusivo, che vedrà impegnate Piacenza-Trapani e Pisa-Triestina. Eccezionalmente, infatti, saranno due le squadre promosse in B, con le due finali che si giocheranno tra l'8 ed il 16 giugno. Il percorso verso le Final Four è stato abbastanza netto per il Pisa, capace di vincere tanto all'andata (3-2 in casa dell'Arezzo), quanto al ritorno tra le mura amiche. Relativamente comodo anche il compito della Triestina, che dopo il pareggio esterno sul campo della Feralpisalò ha chiuso i giochi tra le mura amiche con un netto 2-0 che ha spezzato i sogni di gloria dei lombardi, autori comunque di una stagione di altissimo profilo.



RIMPIANTO IMOLESE - Discorso leggermente diverso, invece, per quanto riguarda Piacenza e Trapani. Gli uomini di Dionisi, infatti, nonostante la sconfitta per 2-0 nel match di andata, sono andati molto vicini a ribaltare il risultato. Lo score complessivo parla di un 3-2 totale in favore del Piacenza, che ha avuto il merito di mettere a segno con Ferrari la rete decisiva per il passaggio del turno. Alla fine è passata la squadra più forte, ma resta il rammarico per la stagione, da neopromossa, dell'Imolese, che poteva meritare un finale diverso. Anche e soprattutto perché i romagnoli hanno dimostrato di avere una compattezza ed una fiducia importanti; la dura legge dei playoff, però, non lascia scampo e a sorridere, alla fine, è stato il Piacenza. Che, bisogna ricordarlo, ha perso la promozione diretta in B solo all'ultimo minuto dell'ultima giornata. FALLIMENTO CATANIA - La grande sconfitta stagionale, però, è ancora una volta il Catania. Il doppio pareggio nella sfida con il Trapani, infatti, ha sancito una nuova bruciante eliminazione per gli uomini di Sottil, che nelle ultime stagioni si sono resi protagonisti di una serie ormai troppo lunga di fallimenti. In estate gli etnei avevano assaporato l'idea di giocarsi già a partire da questa stagione la Serie B con la possibiità di essere ripescati. Dopo il diniego arrivato dalle autorità competenti, però, il Catania ha sempre faticato a ritrovare smalto e fiducia e il prezzo definitivo è stato pagato proprio in questi playoff, con l'eliminazione nel derby contro il Trapani e la prospettiva di dover ripartire, ancora una volta, con un nuovo progetto il prossimo anno. La maledizione, quindi, continua, con la Serie B che ormai è diventata solo un miraggio...