Playoff Serie C, fase nazionale LIVE: alle 20.30 Catania-Avellino, Juve Next Gen-Carrarese e Benevento-Torres

entrano nel vivo. Dopo il ritorno del primo turno della fase nazionale, è tempo dell': in questa fase entrano in scena le tre seconde classificate, vale a direeste di serie nel sorteggio, che si aggiungono alle qualificate del turno precedente, ovvero(altra testa di serie) eLe gare di ritorno sono in programma sabato 25 maggio con le teste di serie che disputeranno la prima gara in trasferta e la seconda tra le mura amiche, davanti al proprio pubblico.

Ecco le partite in scena questa sera, conJuventus Next Gen-CarrareseCatania-AvellinoBenevento-TorresVicenza-Padova (domani ore 20.30)Catania/Avellino - Vicenza/PadovaJuventus Next Gen/Carrarese - Benevento/TorresCatania/Avellino/Vicenza/Padova - Juventus Next Gen/Carrarese/Benevento/Torres- Il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.