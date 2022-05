Concluse le gare di ritorno del Primo Turno della Fase Nazionale playoff, che proietta al Secondo Turno, dove subentreranno anche le tre seconde classificate (Padova, Reggiana e Catanzaro). Stabilite con i match delle 20:30 le cinque squadre che proseguono la corsa playoff (Entella, Feralpisalò, Palermo, Juventus U23 e Monopoli).



Di seguito i risultati:



ENTELLA-Foggia 2-1 [andata 0-1]

8' Rada (E), 53' Petermann (F), 72' Capello (E)



FERALPISALO'-Pescara 2-1 [andata 3-3]

51' Guerra (F), 59' Siligardi (F), 74' Clemenza (P)



PALERMO-Triestina 1-1 [andata 2-1]

77' Litteri (T), 90'+6 Luperini (P)



Renate-JUVENTUS U23 0-1 [andata 1-1]

28' Da Graca (J)



Cesena-MONOPOLI 0-3 [andata 2-1]

12' [aut.] Gonnelli (C), 68' [rig.] e 90'+7 [rig.] Mercadante



Ricordiamo che nella mattinata di domani si svolgeranno i sorteggi per gli accoppiamenti del prossimo step.