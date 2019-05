Finisce agli ottavi il cammino nei playoff promozione del Monza di Berlusconi e Galliani: la squadra di Brocchi vince 1-3 contro l'Imolese nella gara di ritorno pareggiando il 3-1 dell'andata, ma a passare è proprio il club emiliano in virtù della miglior posizione in classifica. ​Il Monza resta in Serie C, Adriano Galliani ha così commentato a fine partita: "Spiace, perché nelle due partite abbiamo giocato nettamente meglio. Se non fosse stato per quel gol al 93’ a Viterbo, oggi avremmo una Coppa Italia e saremmo in semifinale playoff, perché saremmo passati noi. Stasera abbiamo comunque vinto 3-1 e il voto alla nostra stagione è molto positivo. Abbiamo iniziato il 19 gennaio, l’anno prossimo partiremo da inizio stagione. Non cambia niente per noi e per il nostro impegno", riporta ilcittadinomb.it.





Imolese-Monza 1-3

30' rigore D'Errico (M), 41' Lepore (M), 72' De Marchi (I), 90+4' rigore D'Errico (M).