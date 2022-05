Catanzaro, Padova, Palermo e Feralpisalò: la Final Four è completa e mercoledì 25 maggio si torna in campo. Le semifinali playoff Serie C 2021/22 prevedono gare di andata e ritorno (29 maggio), senza più la regola che favorisce le teste di serie e con la possibilità dei supplementari e dei calci di rigore a rendere tutto ancora più interessante. Alla vigilia della Final Four sulla lavagna scommesse antepostla grande favorita per il salto di categoria è il Palermo, davanti a tutte anche grazie al fattore Barbera. Il pubblico è stato probabilmente decisivo in occasione della rimonta dei rosanero contro la Virtus Entella ed è determinante nei pronostici che danno i siciliani promossi a quota 2,75, con un leggero vantaggio rispetto a Padova e Catanzaro (entrambe a 3,25) e alla Feralpisalò (a 6,00). La squadra di Silvio Baldini gioca però la prossima sfida sul campo della Feralpisalò e in vista della prima gara la formazione di Stefano Vecchi parte davanti a quota 2,35 sulla lavagna scommesse, contro il pareggio e il segno «2» a 3,00. Situazione praticamente gemella in Catanzaro-Padova: segno 1 per i calabresi a 2,33, pareggio a 2,97, mentre il successo per i veneti, che sarebbe quasi un’ipoteca verso la finale, vale quota 3,10