Un secondo turno dei playoff di Serie C letteralmente a suon di gol e con rimonte mozzafiato. A Chiavari passa il Pescara con due vittorie sull'Entella e cinque gol segnati: questa sera sono andate in scena una doppietta di Cuppone e il gol di Delle Monache. Il Foggia gode dell'1-0 dell'andata per passare alle semifinali contro il Crotone. Decisivo il gol di Beretta a cinque minuti dal novantesimo. Il Lecco ribalta la sconfitta dell'andata con un sensazionale 3-1 in casa del Pordenone. In virtù del miglior piazzamento, passa il Cesena sul Vicenza con il doppio 0-0.



Cesena-Vicenza 0-0



Crotone-Foggia 2-2 30' Cernigoi (C), 45' Gigliotti (C), 50' Frigerio (F), 85' Beretta (F)



Entella-Pescara 2-3 36', 72' Cuppone (P), 45' Merkaj (E), 60' Delle Monache (P), 86' Parodi (E)



Pordenone-Lecco 1-3 2' Autogol Dubickas (P), 18' Pinato (P), 84' Bunino (L), 88' Ardizzone (L)