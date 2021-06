Alla fine l'Alessandria ce l'ha fatta. In mezzo a mille difficoltà e dopo un avvio di stagione deludente, nel quale i Grigi, considerati i favoriti per la vittoria del Girone A,, con la rimonta fino allo scontro diretto a due giornate dalla fine contro il Como, che poteva valere la Serie B diretta. E invece un'altra sconfitta, per una stagione cheAi playoff, però, l'Alessandria ha spesso dimostrato di essere la squadra più in palla,. E l'ultimo ostacolo è stato davvero il più duro,nel doppio scontro. Anzi, probabilmente ai punti avrebbe meritato qualcosa in più, ma l'Alessandria si è confermata unita e focalizzata: ha saputo resistere e nel momento decisivo non ha sbagliato,. E ora è tempo di festeggiare,e mai come in questa stagione i Grigi hanno dimostrato di averla meritata, lottando sul campo fin davvero all'ultimo minuto dell'ultima partita. Dalla prossima settimana, poi, si potrà iniziare a programmare la prossima stagione con. Gli uomini di Mandorlini hanno quindi visto sfumare un obiettivo che avevano ampiamente meritato. E certo, oggi è dura accettare l'esito del campo, ma il Padova è uscito dalla competizione a testa altissima e potrà ripartire. L'obiettivo della prossima stagione non potrà che essere, ancora una volta, quella Serie B che quest'anno ha davvero dato la sensazione di essere stregata.