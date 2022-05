Saranno Feralpisalò-Palermo e Catanzaro-Padova le due semifinali della Fase Nazionale dei playoff promozione della Serie C. Dopo la vittoria di ieri dei lombardi sul campo della Reggiana (2-1 dopo l’1-0 dell’andata), nella giornata di oggi il Catanzaro ha bissato il successo dei giorni scorsi sul Monopoli (2-1) imponendosi in casa per 1-0.



La Juventus Under 23 di Zauli accarezza l’impresa di ribaltare lo 0-1 col Padova del match d’andata: lo stesso risultato all’Euganeo non basta per superare l’eliminatoria e avanti vanno i veneti, che affronteranno un Palermo che, dopo la paura per il doppio vantaggio della Virtus Entella al Barbera, trovano il pari con Soleri e Fella e rimangono in lizza per la promozione in Serie B.