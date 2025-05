La Juventus Next Gen ci riprova con il Crotone: nei Playoff di Serie C chi tenere d'occhio per la prima squadra

Getty Images

Domani si capirà. Sesarà stata uno step anche un po' fortunato, oppure se ladidavvero non deve temere nessuno. Secondo turno dei playoff di Serie C, siamo solo all'inizio, ma l'ambizione è quella di fare l'intera scalata. O quantomeno dar fastidio a chi poi, quel pezzo di promozione, deve andare a conquistarselo. Ci sono tante squadre più attrezzate dei bianconeri, tuttavia nessuna ha la spensieratezza della Juve. Che alla B non pensa, però partecipa sempre per vincere. Questione di DNA.

"Siamo molto contenti perché era una partita importante e abbiamo passato così un turno difficile. Non tutti si aspettavano questo tipo di risultato ma abbiamo dimostrato sul campo di poter dire la nostra", ha raccontato. Anche grazie alla sua doppietta, la Next ha superato con un incredibile 5-1 il Benevento. Allo Scida, Guerra sarà di nuovo titolare e nuovamente il centro nevralgico del gioco juventino. Ci proverà., in odore di prima squadra.

Squadre in campo dunque domani, alle ore 20. E attenzione massima pure dalle parti di Crotone, dove mister Emilio Longo ha speso parole consapevoli: "Dobbiamo essere leggeri ma concentrati, capaci di interpretare la partita con lucidità per regalarci – e regalare ai nostri tifosi – qualcosa di davvero importante”, il succo del suo discorso. Da due settimane prepara una sfida determinante, e nella testa c'è il 4-1 già rifilato dalla squadra di Brambilla un mese fa, a Biella. "Brucia ancora. Ma in casa abbiamo fatto cose straordinarie, e se saremo fedeli ai nostri principi possiamo fare nostra la partita".

, anche perché il pareggio è alleato della squadra meglio classificata. Per tutte le eventuali partite dei playoff, i bianconeri avranno l'handicap del nono posto in regular season: pure superando il Crotone, i bianconeri non sarebbero testa di serie nella fase nazionale, dove entrerebbero le terze classificate e il Rimini, vincitore della Coppa Italia di categoria. Insomma: è una maratona.