La prima notte di playoff della Serie C ha regalato il turbinio di emozioni tipico delle sfide ad eliminazione diretta. In questa prima fase ci si aspettavano risposte importanti da diversi club, su tutti la Carrarese di Silvio Baldini, che proprio sul finale di campionato ha vissuto un piccolo momento di crisi che rischiava di compromettere quanto di buono fatto durante l'anno. E la risposta dei toscani è arrivata eccome, con un sonoro 5-0 rifilato alla Pistoiese e la voglia di tornare in campo il prima possibile per dare seguito a questo risultato che ha gonfiato nuovamente le vele dell’entusiasmo. Da sottolineare anche il poker rifilato dal Piacenza alla Giana Erminio, con gli emiliani che nel prossimo turno dovranno affrontare una sfida estremamente complicata sul campo del Monza. Da sottolineare anche la vittoria in rimonta della Casertana, che ha saputo ribaltare il risultato nella sfida interna contro un ottimo Rende, che lascia i playoff a testa altissima dopo aver giocato una stagione di ottimo livello.



FINE DELLE FAVOLE - Questo venerdì sera, un po’ oscuro se guardato in una prospettiva Disneyana, ha sancito la fine del sogno di diverse squadre che avevano illuso tifosi ed amanti del calcio in questa lunga stagione. Monopoli, Renate e Pordenone, che per motivi diversi sono stati indicati a lungo come ‘favole’ della Serie C, sono state eliminate già al primo turno, senza lasciare spazio ulteriore ai sogni di tifosi. Il Monopoli, che nella primissima parte di stagione ha addirittura guidato dall'alto il Girone C, è stato piegato da un’ottima Virtus Francavilla che, però, rappresentava un avversario assolutamente alla portata sia per valori tecnici, sia per quello che si era visto in campo durante la stagione. Fine del sogno anche per il Pordenone, protagonista di una galoppata da sogno in Coppa Italia, terminato solo ai calci di rigore a San Siro contro l’Inter. I friulani non sono riusciti ad imporsi su un campo difficile come quello della Feralpisalò che, a dispetto della favola neroverde, partiva ampiamente favorita alla vigilia. L’eliminazione più discussa, però, è sicuramente quella del Renate, avvenuta per mano del Bassano. Il risultato, 2-0 in favore dei veneti, non sembra lasciare lasciare adito a scuse o giustificazioni, ma il direttore generale delle Pantere, Crippa, a fine partita ha rilasciato dichiarazioni pesanti nei confronti dell’arbitro, accusandolo di essere stato protagonista in negativo del match: “Se ho detto che sono state fatte delle maialate? Sì, lo confermo anche. È stata rovinata una partita dalla terna arbitrale. Il Bassano non c'entra nulla, ma non è il modo di arbitrare una partita dei playoff. Forse abbiamo pagato quello che al Bassano è stato fatto contro il Novara, i piani alti sono questi e condizionano certi arbitraggi”. Una presa di posizione decisa che alimenta il fuoco delle polemiche in un finale di stagione anticlimatico e tutt’altro che da favola per il Renate.



Risultati:

Cosenza-Sicula Leonzio 2-1



Carrarese-Pistoiese 5-0



Casertana-Rende 2-1



Feralpisalò-Pordenone 3-1



Monopoli-Virtus Francavilla 0-1



Piacenza-Giana Erminio 4-2



Renate-Bassano 0-2



PROSSIMO TURNO - Il secondo turno, come anticipato, si giocherà martedì 15 maggio, con il vantaggio dei due risultati su tre utili per il passaggio del turno, in virtù del miglior piazzamento in regular season, in favore delle squadre che giocheranno in casa.



Monza-Piacenza



Viterbese-Carrarese



Reggiana-Bassano



Albinoleffe-Feralpisalò



Juve Stabia-Virtus Francavilla



Cosenza-Casertana