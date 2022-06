Solo 180 minuti separano una tra Padova e Palermo dalla promozione in Serie B. Dopo un mese di playoff, solo due squadre possono ancora sognare l'accesso al campionato cadetto. Per i bookmaker sarà l'equlibrio a farla da padrone nella finale: la promozione del Palermo va dall'1,82 all'1,85. L'accesso del Padova alla B va invece da 1,85 a 1,88. Per la sfida d'andata, però, sono favoriti i biancoscudati, con il successo casalingo in quota tra 2,24 e 2,32, mentre il «2» oscilla tra 3,13 e 3,20. Poco più bassa la quota del pari, che va da 3,05 e 3,13. All'Euganeo ci si aspetta una partita bloccata tanto che prevale il No Goal, offerto tra 1,78 e 1,82, mentre il Goal è leggermente più alto, tra 1,88 e 1,89. Nettamente in pole invece l'Under, che si gioca tra 1,58 e 1,62, mentre la quota di un match con almeno tre gol va da 2,17 a 2,23.