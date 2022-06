La vittoria esterna di una settimana fa ha avvicinato il Palermo alla Serie B. Nella finale di ritorno dei Playoff di Serie C, i rosanero ospiteranno il Padova con un gol di vantaggio da difendere, spinti da un grande pubblico pronto a spingere la squadra di Baldini verso la serie cadetta. Anche nella gara del Barbera, infatti, i siciliani partono favoriti secondo i bookmaker: l'«1» si gioca a 2,17 con il «2» invece è visto fra 3,10 e 3,23, e la «X» che oscilla tra 2,95 e 3,18. Un match che si prospetta all'insegna del tatticismo con l'Under che prevale - anche in forza del risultato dell'andata -, con la quota che va da 1,57 a 1,62, mentre un match con almeno tre gol è visto tra 2,23 e 2,27. Avanti di poco il No Goal, offerto tra 1,78 e 1,82, mentre il Goal vale tra 1,89 e 1,94. Tra i risultati esatti, lo 0-1 che rimetterebbe in piedi la gara si gioca tra 8,30 e 8,73. Per la promozione, però, il Palermo sembra ormai a un passo: la quota della promzoione in B dei rosanero si attesta a 1,20, mentre il ribaltone del Padova si gioca tra 4,05 e 4,10.