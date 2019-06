Delusione per il Catania nella partita di ritorno degli spareggi promozione di Serie C: il Trapani grazie al pari di questa sera passa il turno e vola in finale. Passano il turno anche la Triestina, il Pisa e il Piacenza a discapito di Feralpisalò, Arezzo e Imolese. Ecco tutti i risultati:



Piacenza-Imolese 1-2 (andata 2-0) - 12' Rossetti (I), 15' Ferrari (P), 85' Giovinco (I)

Pisa-Arezzo 1-0 (andata 3-2) - Izzillo (P)

Trapani-Catania 1-1 (andata 2-2) - 26' Taugordeau (T), 70' Curiale (C)

Triestina-FeralpiSalò (andata 1-1) 2-0 - 16' Costantino (T), 85' Granoche (T)