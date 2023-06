Sarà Foggia-Lecco la finale dei playoff di Serie C. La sfida più importante, ma anche la più sorprendente, perché tutti o quasi si aspettavano il big match tra Pescara e Cesena nel palcoscenico più importante del finale di stagione. E invece i rigori hanno smentito tutti i pronostici, sancendo il fallimento sportivo delle due sconfitte. In particolare dei romagnoli, che si erano presentati in questa post season da favoriti assoluti.



COSA ASPETTARSI - La finale, comunque vada, è già un risultato importantissimo per Foggia e Lecco, che hanno raggiunto un traguardo difficile da prevedere a inizio stagione. A maggior ragione se si pensa che nessuna delle due era andata a vicina a vincere il proprio girone. Il Lecco, infatti, ha chiuso il campionato al terzo posto, a -9 dalla Feralpisalò, mentre i pugliesi si sono classificati addirittura quarti a -35 dal Catanzaro. Sulle orme del Palermo della passata stagione, però, Lecco e Foggia hanno saputo dare il massimo nella roulette dei playoff, rubando le luci della ribalta alle big.



IL PROGRAMMA - La finale di andata si giocherà già martedì, mentre il ritorno è fissato per domenica prossima. Insomma, tra poco più di una settimana conosceremo il nome della quarta promossa in Serie B dopo Feralpisalò. Reggiana e Catanzaro. Sarà in ogni caso una sorpresa, con le grandi favorite che potranno vivere gli ultimi roventi 180’ solo dal divano…