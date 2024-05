I playoff dientrano nel vivo. Dopo il ritorno del primo turno della fase nazionale, conclusosi ieri sera con le gare di ritorno, è tempo di stabilire gli accoppiamenti della fase successiva. In questa fase entrano in scena le tre seconde classificate, vale a dire, teste di serie nel sorteggio, che si aggiungono alle qualificate del turno precedente, ovvero(altra testa di serie)Le gare di andata e ritorno sono in programma martedì 21 e sabato 25 maggio con le teste di serie che disputeranno la prima gara in trasferta e la seconda tra le mura amiche, davanti al proprio pubblico.

Juventus Next Gen-CarrareseCatania-AvellinoBenevento-TorresVicenza-PadovaCatania/Avellino - Vicenza/PadovaJuventus Next Gen/Carrarese - Benevento/TorresCatania/Avellino/Vicenza/Padova - Juventus Next Gen/Carrarese/Benevento/Torres