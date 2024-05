Playoff Serie C, secondo turno nazionale: regolamento, teste di serie e sorteggio

sono pronti ad entrare nella fase successiva, il secondo turno Nazionale. Dopo le fasi playoff del girone e il primo turno, rimangono otto squadre che devono essere sorteggiate per definire gli accoppiamenti per la tornata di gare precedente alla final four.Le 8 squadre per la prossima fase sono: Padova, Torres e Avellino, Juventus Next Gen, Catania, Benevento, Carrarese e Vicenza. Saranno loro a giocarsi un posto in Serie B nella prosecuzione del torneo. Si gioca su andata e ritorno tra le squadre che verranno sorteggiate, teste di serie contro non teste di serie. L'andata è in casa della non testa di serie, e in caso di pareggio passa la testa di serie.

Avellino, Padova, Torres e CarrareseCatania, Juventus Next Gen, Vicenza, BeneventoGli accoppiamenti saranno svelati nel sorteggio previsto per domenica 19 maggio alle 9.30, visibile su Sky Sport 24 all'interno di Area C con Christian Brocchi.Si gioca martedì 21 e sabato 25 maggio, diretta di tutte le partite su Sky.