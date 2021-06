. Le protagoniste saranno:. Forse le più forti, ma arrivate alla fase finale solo grazie a grandissimi sforzi. A partire dal Padova, che ha rischiato di buttare alle ortiche quanto di buono fatto nella gara di andata (vinta 3-1 fuori casa)., che fino alla fine ha cercato di compiere l'impresa. Alla fine il risultato è stato 3-1, cosa che ha favorito il Padova. I padroni di casa, nonostante il vantaggio numerico per un'ora, si sono schiantati contro il muro eretto da Braglia, che conquista così una meritata semifinale per quanto visto in stagione. Le ultime due qualificate sono. I bergamaschi sono certamente la grande sorpresa di questi playoff e compiono un altro piccolo miracolo eliminando unaper arrivare in fondo alla competizione. L'Alessandria invece ha vinto di misura la propria partita, facendo valere il miglior piazzamento in campionato per avanzare.Le gara di andata si giocheranno domenica, mentre il ritorno è in programma per mercoledì 9 con i seguenti incroci: Padova-Avellino e Alessandria-Albinoleffe., che fin dall'inizio della competizione erano indicate come principali candidate alla vittoria finale. Detto questo, entrambe avranno di fronte avversari complicati, anche se per motivi diversi, cosa che non lascia spazio alla tranquillità.