Sono terminate le partite d’andata della final four di Serie C. Soltanto una tra Cesena, Lecco, Foggia e Pescara andrà ad aggiungersi a Catanzaro, Reggiana e FeralpiSalò. Il Foggia ha pareggiato 2-2 in casa contro il Pescara, mentre il Cesena ha vinto per 2-1 sul campo del Lecco, mettendo in discesa il discorso qualificazione. I match di ritorno si disputeranno il prossimo 8 giugno.



IL REGOLAMENTO - Le semifinali si giocheranno con la formula "andata e ritorno". In caso di parità di punteggio complessiva, passeranno il turno le squadre con la miglior differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, si procederà dunque con tempi supplementari da 15’ ed eventualmente con i calci di rigore. Stessa cosa anche per la finale in programma il 13 e il 18 giugno.