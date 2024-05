Playoff Serie C, Vicenza-Padova rinviata per maltempo: la nuova data

un' ora fa



Siamo a ridosso dell'estate, ma il maltempo continua a colpire alcune zone dell'Italia: ci sono ripercussioni anche sul programma dei playoff di Serie C, giunti al secondo turno nazionale. Vicenza-Padova, una delle quattro gare in calendario per stasera, è stata infatti rinviata per condizioni meteo proibitive previste sullo stadio Romeo Menti.



QUANDO SI GIOCA - Questione di qualche ora: il match è stato spostato a domani, mercoledì 22 maggio, sempre alle ore 20:30, e per il resto non ci dovrebbero essere ulteriori modifiche. Il quadro delle gare di andata, con le teste di serie impegnate in trasferta, sarà quindi completo con 24 ore di ritardo.