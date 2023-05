''Zeman è Zeman, con questo potrei chiudere il discorso''. Musica e parole di Andrea Paolucci, giocatore della Virtus Entella che ha così parlato del tecnico del Pescara, squadra avversaria dei liguri nei quarti di finale dei playoff di Serie C 2023. E in effetti Zeman è sempre Zeman, lo si è visto in parte anche nella gara di andata, con il Pescara subito sotto, poi capace di agguantare il pari, di rimanere in dieci e infine anche di vincere la partita in inferiorità numerica.



IMPRESA - Insomma, una squadra mai troppo lineare, in pieno stile boemo. Una squadra viva, frizzante e capace di sorprendere, tanto in positivo quanto in negativo. E certo, di fronte c'è un avversario tra i più temibili dell'intera competizione, ma Zeman e il suo Pescara vogliono continuare a crederci. Perché arrivati a questo punto, il sogno Serie B può trasformarsi in qualcosa di ben più concreto. Sempre e solo sotto la guida del condottiero di Pescara.



RITORNO - Gli uomini di Zeman torneranno in campo domani, sul campo dell'Entella, per giocare la gara di ritorno. Una sfida difficile, che se sancirà il passaggio del turno degli abruzzesi, permetterà al tecnico ex Roma di inseguire un'altra promozione alla guida del Delfino. Sarebbe un'impresa, ma l'orizzonte è ancora lontano. Prima c'è una Virttus Entella da domare, ma sempre secondo uno schema ben definito. Quello dell'intramontabile Zemanlandia...