Il Colonia si tiene stretto la Bundesliga: dopo la sconfitta per 1-0 all'andata dei playout, la squadra di Funkel ribalta il Kiel 5-1 a domicilio al ritorno, difendendo la partecipazione al massimo campionato tedesco nel 2021-22.



Kiel-Colonia 1-5

3' Hector (C), 4' Lee Jae-Sung (K), 6' e 13' Andersson (C), 39' Czichos (C), 84' Skhiri (C).