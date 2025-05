Playout Serie B: date, orari e tutto quello che c'è da sapere

Mondadori Portfolio via Getty Images

Il sipario è calato sul campionato di Serie B, con il recupero della 34esima giornata che ha di fatto concluso la stagione. Diversi, però, i verdetti ancora da definire, a partire dai playout, che vedranno protagonisteSono loro le due squadre che si sono posizionate al 16esimo e 17esimo posto del campionato di B. Una delle due, quindi, si salverà, mentre l'altra retrocederà in Serie C. Nel playout verranno disputate due sfide. La gara di andata verrà giocata in casa della squadra piazzata peggio (la Salernitana) il prossimo. La partita di ritorno, invece, verrà disputata sette giorni più tardi: lunedì

Nel caso in cui le due gare dovessero terminare con il punteggio in parità,