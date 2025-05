Playout Serie B il 15 e il 20 giugno, Bedin: "Attendiamo i pronunciamenti della giustizia sportiva"

Getty Images

Lasarà ancora molto lunga, lo conferma la comunicazione delle date deiA seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, è stato confermato che gli spareggi salvezza si terranno il, dunque serviranno ancora tre settimane per avere i verdetti conclusivi della stagione 2024/25.La scelta è stata dettata dalla volontà di attendere tutti i gradi di giudizio relativi al caso, che rischia di ridisegnare la classifica (non più playout tra, ma ciociari salvi eallo spareggio con le Rondinelle retrocesse), e di non ostacolare la finestra FIFA per il rilascio degli atleti (2-10 giugno).

- Discusso oggi in Consiglio federale il tema del rinvio delle gare di playout del campionato Serie BKT in considerazione della vicenda che vede coinvolta la società Brescia.Il presidente federale ha ragguagliato i consiglieri sui fatti che hanno determinato il rinvio, condividendo le motivazioni e la correttezza dell’operato della Lega.Posizione comune anche sulla decisione di attendere l’esaurimento dei gradi di giudizio endofederale e di valutare l’individuazione delle date dei playout il 15 e 20 giugno, tenuto conto da un lato del rispetto della finestra FIFA per il rilascio degli atleti (2-10 giugno) e dall’altro del nuovo termine di ammissione ai campionati concesso alle quattro squadre potenzialmente coinvolte, differito al 24 giugno.

- Le parole di, presidente della Lega B: "Ringrazio il Presidente Gravina e tutti i consiglieri per aver condiviso oggi il percorso intrapreso. Quanto emerso in Consiglio Federale è coerente con la linea sinora adottata e avallata anche dal nostro Consiglio Direttivo venerdì scorso. Ora attendiamo i pronunciamenti della giustizia sportiva per la definizione finale della competizione".