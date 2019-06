Serie B all'ultimo atto con la sfida di ritorno dei play out tra Venezia e Salernitana. Al Penzo si riparte dal 2-1 a favore degli amaranto registrato all'andata. Dunque, i padroni di casa dovranno vincere con almeno due gol di scarto per salvarsi senza passare da supplementari o rigori. La squadra di Cosmi parte da favorita, data a 2,20 sul tabellone 888sport.it. Il 2-0 che vale un'intera stagione, nelle scommesse sul risultato esatto viaggia invece a 10 volte la posta. Alla Salernitana va bene anche un pareggio, dato a 3,10, mentre il colpo esterno viaggia a 3,50. Gli analisti, vista la tensione per la posta in palio, prevedono una gara contratta, con poche reti: l'Under (meno di tre reti complessive) vale 1,68.