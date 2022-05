Al via ia confronto nellache mette in palio la permanenza in serie cadetta, negli stessi giorni in cui iniziano anche i playoff per l'approdo in Serie A. Il Vicenza di, dopo aver piegato l'Alessandria all'ultimo turno costringendola alla clamorosa retrocessione diretta, ha strappato il piazzamento playout all'ultimo respiro, buono per giocarsi il tutto per tutto per la permanenza in A.al Menti arriva il Cosenza di, che si presenta alla doppia sfida con i biancorossi con il favore del miglior piazzamento in regular season. Nel corso del campionato, le squadre si sono affrontate due volte: al Marulla 2-1 in favore dei padroni di casa, mentre al Menti il match di ritorno si è chiuso a reti inviolate.Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw. All. BaldiniMatosevic; Rigione, Camporese, Vaisanen; Bittante, Venturi, Kongolo, Boultam, Liotti; Caso, Larrivey. All. Bisoli