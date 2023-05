. Questa seraallo Stadio San Vito-Gigi Marulla va in scena il primo atto,, che vede impegnate ildi Williame ildi Daniele: il destino appeso a 180 minuti di gioco, tra calabresi e lombardi una si salverà continuando l'avventura in cadetteria e l'altra accompagnerà Benevento, Spal e Perugia in Serie C. Nessuna delle due squadre avrà il doppio risultano a favore, considerando che entrambe hanno chiuso il campionato con lo stesso numero di punti: il miglior posizionamento del Brescia dovuto agli scontri diretti in campionato è valso solo per stabilire il favore del fattore casa nella gara di ritorno, vantaggio rutto degli scontri diretti in stagione, l’1-1 in Calabria e il 2-1 per le Rondinelle ifn Lombardia. Ritorno previsto al Rigamonti il prossimo giovedì 1 giugno.Il Cosenza ha disputato solo una volta il playout, la scorsa stagione quando sotto la guida dell’attuale tecnico del Südtirol, Pierpaolo Bisoli, sconfisse il Vicenza grazie a Joaquin Larrivey. I Lupi della Sila hanno nel loro curriculum anche uno spareggio salvezza, quello disputato il 26 giugno 1991 all’Adriatico di Pescara contro la Salernitana, quando vinsero sotto la guida di Edy Reja grazie proprio a un gol del compianto Marulla. Il Brescia non ha mai disputato il playout, ma ha all’attivo uno spareggio salvezza datato 24 giugno 1989, quando al Dino Manuzzi di Cesena le Rondinelle di Vincenzo Guerini sconfissero l'Empoli. Brescia e Cosenza in Serie B si sono affrontate in 32 occasioni con il bilancio in favore delle Rondinelle che vantano 12 vittorie contro le 7 dei cosentini, 13 i pareggi. Il Brescia non perde con il Cosenza da nove sfide, con un bilancio di 6 vittorie e 3 pareggi.Micai; Martino, Rigione, Meroni, D'Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; D'Urso, Marras; Nasti.Andrenacci; Karacic, Mangraviti, Cistana, Huard; Bjorkengren, Bisoli, Labojko; Rodriguez, Listkowski; Ayé.