Playout Serie B, va in scena il secondo atto: alle 21 Perugia e Pescara si affrontano, novanta minuti per decretare chi resterà nella serie cadetta e chi invece dovrà retrocedere in Serie C. Si parte dal 2-1 dell'andata in favore degli abruzzesi di Sottil, la squadra di Oddo è chiamata alla rimonta: in caso di parità della somma dei gol al termine dei 180' (i gol in trasferta non sono una discriminante), le due squadre disputeranno i tempi supplementari e, eventualmente, andranno ai calci di rigore, avendo chiuso la regular season di B a pari punti in classifica (45).



STATISTICHE E PRECEDENTI - La sconfitta nell'andata del playout è l'unica per il Perugia contro il Pescara nelle ultime sette sfide (quattro vittorie, due pareggi). Gli umbri rischiano di tornare in C per la prima volta dal 2013/14, in caso di rimonta del Perugia invece il Pescara retrocederebbe in terza divisione per la prima volta dal 2009/10. Il Perugia ha vinto quattro delle otto gare di Serie B di playout/spareggi per evitare la retrocessione (due pareggi, due sconfitte), ma ha vinto solo una delle ultime otto gare casalinghe di Serie B (due pareggi, cinque sconfitte). Il Pescara, tuttavia, ha il mal da trasferta: otto sconfitte nelle ultime nove (un pareggio), subendo diciotto reti nel parziale).



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Perugia-Pescara.