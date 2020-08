Primo atto dei playout di Serie B. All'Adriatico il Pescara attende il Perugia: due delle delusioni del campionato, squadre che puntavano alla Serie A, si ritrovano per evitare l'incubo Serie C. Sulla strada degli abruzzesi l'ex profeta in patria, quel Massimo Oddo allenatore dell'ultima promozione, che spera di ritrovare i gol di Capone, ex della gara.



Il Delfino ha vinto una sola gara nelle ultime 5, il Perugia ne ha perse 3 sempre delle ultime 5: la squadra di Sottil confida in Galano, l'ex compagno di Iemmello, che l'anno scorso sono retrocessi in Serie C con il Foggia. Quest'anno, almeno uno dei due, riuscirà a salvarsi.