Dopo il 2-1 della gara di andata in favore dellaprenderà il via a partire dalle 18 l'ultimo atto del campionato dicon la gara di ritorno dei playout per non retrocedere in casa del Venezia. Per i veneti, serve soltanto la vittoria: un gol di scarto per portarla ai supplementari, più d'uno per la salvezza. Il regolamento infatti non prevede la regola dei gol fuori casa: resta dunque in Serie B chi segna più reti complessivamente.