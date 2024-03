Playout Serie C 2023/2024: come funzionano, regolamento, quali squadre partecipano, date e dove vederli in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Oltre ai Playoff, chiamati a decretare la quarta squadra promossa in B,che faranno compagnia alle 3 compagini scese nei Dilettanti al termine della stagione regolare.In totale, le squadre retrocesse dalla Serie C alla D alla fine dell'annata devono essere 9: le 3 ultime in classifica dei Gironi A, B e C e le 6 sconfitte dei Playout.Come funzionano i Playout di Serie C? Regolamento, calendario delle partite e dove vederle in tv e streaming.Le squadre coinvolte nei Playout di Serie C, per ciascun girone, sono quelle che hanno chiuso il campionato tra il penultimo e il quintultimo posto: sedicesima, diciassettesima, diciottesima e diciannovesima.I Playout di Serie C non si giocano se tra le due squadre chiamate ad affrontarsi c'è un distacco in classifica superiore agli 8 punti (dunque, dai 9 punti a salire): in questo caso, la squadra peggio posizionata in classifica retrocede direttamente in Serie D e l'altra è salva.I Playout di Serie C prevedono che per ogni girone si giochino 2 partite (in andata e ritorno) tra penultima e quintultima e terzultima e quartultima. Quintultima e quartultima, poichè meglio classificate in campionato rispetto a penultima e terzultima, hanno il vantaggio di giocare il ritorno in casa.In caso di parità complessiva al termine dei 180 minuti, a salvarsi è la squadra meglio classificata nel campionato regolare e a retrocedere in Serie D è quella peggio classificata.In questo modo, tramite le 6 partite dei Playout, si può delineare il quadro delle 6 retrocesse in D (ossia le squadre sconfitte) che si uniscono alle 3 ultime dei Gironi A, B e C già retrocesse al termine del campionato regolare.Nei Playout di Serie C i goal in trasferta non valgono doppio: la regola è stata abolita.Playout di andata: domenica 12 maggio 2024 (orari da definire)Playout di ritorno: domenica 19 maggio 2024 (orari da definire)Le partite dei Playout di Serie C sono visibili in diretta tv su Sky e in streaming su NOW o utilizzando Sky Go.