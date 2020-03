. Il mondo vive di dicotomie e quello del gaming non è da meno, anzi, mette sul piatto il nuovo capitolo di una delle faide commerciali più grandi e sentite della storia:Sono state annunciate le due console che si contenderanno il dominio della next-gen virtuale, da una partee dall'altra: grafica, velocità, prestazioni e prezzo, quale delle due scegliere? Per analizzare al meglio come si presentano ai blocchi di partenza le due contendenti, abbiamo deciso di rivolgerci a un esperto del settore:, ci aiuterà a fare chiarezza sugli aspetti tecnici di questo annoso duello.Sarà uno stacco nettissimo, molto più ampio rispetto allo stacco vissuto tra la precedente generazione di console e l'attuale. Dico questo per una serie di tecnologie che saranno introdotte come l'che finora si trovava solo su PC, o anche il, una tecnologia che migliora tantissimo la grafica dei videogiochi. Finalmente lo vedremo anche su console: migliora l'illuminazione dei giochi rendendola molto più realistica e agisce a livello software. Serve però tanta potenza per sviluppare a pieno questo sistema, che darà grandi vantaggi ai titoli: non miglioreranno dal punto di vista della sola grafica, ma ci sarà tanta fluidità in più. Ad esempio, visto che qui si parla soprattutto di calcio, anche(al momento arrivano a circa 60 fps). Discorso che si applica soprattutto a chi non utilizza tv ma monitor: per gli eSports sarà un grande passo avanti, soprattutto per le nuove migliorie legate alla latenza e l’input dei comandi testata da Microsoft con Xbox Series X.Attualmente PlayStation non ha confermato il supporto ai 120 fps, ma anche Sony potrebbe arrivarci su qualche gioco.. Poi ci sono tante tecnologie che vanno capite e gli ingegneri devono necessariamente fare altri benchmark (test per verificare le prestazioni, ndr) per approfondire il discorso. Bisogna capire effettivamente come agiranno le macchine:Guardate cosa sono riusciti a fare– autori di The Last of Us – consu una piattaforma da. Dal punto di vista della comunicazione, per le presentazioni è avanti Microsoft che si è impostata in una maniera più chiara al pubblico,: sia per branding, sia per una generazione che su PlayStation 4 ha visto tanti giochi di qualità, mentre Xbox ha vissuto una generazione sfortunata in questo senso. La strada per la console americana è tutta in salita e deve inevitabilmente osare di più.. La reale percentuale di differenza della scheda grafica tra PS4 e Xbox One era del 40% in favore di Sony, ora è del 16,8% - più o meno - in favore di Xbox. Ora, il punto è che PlayStation ha presentato una macchina sulla quale ci sono ancora molti aspetti da chiarire.. Cosa significa: significa che le frequenze variano a seconda del titolo e dello sforzo per singolo componente, se il gioco lo richiede la console abbasserà la GPU e alzerà la CPU o viceversa, a seconda delle necessità. La GPU di PlayStation è stata progettata per andare a frequenze altissime, questo comporta che se la Play gira a queste frequenze deve avere un sistema di raffreddamento importante, altrimenti rischia di generare troppo calore e troppo consumo energetico. Diciamo che è difficile che PlayStation riesca a mantenere sempre quelle frequenze, quindi dovrà per forza abbassarle e di conseguenza sarà difficile sfruttare a pieno la potenza di 10,8 Teraflops.. Quindi dovrebbe mantenere sempre performance solide. C'è un ma:Assolutamente no, si tratta di prestazioni dei giochi.. Oltretutto, più potenza significa anche avere un ray tracing migliore: ombre migliori, illuminazione migliore, ecc.Su PlayStation 5 non si conosce ancora, ma per mantenere quelle frequenze servirebbe un sistema di raffreddamento rivoluzionario. Xbox attualmente utilizza un sistema piuttosto classico. Perché quella forma a parallelepipedo? L'aria entra dal basso, prende l'aria calda della camera di vapore – che raffredda l’APU -, e la spara fuori da sopra.Una cosa curiosa è cheCarica le texture, la qualità degli ambienti in video., esattamente come nella vecchia console.. Di questi 16 (336 GB/s), da una parte e dall'altra, 13,5 sono riservati ai giochi mentre 2,5 GB al sistema operativo. Quindi dobbiamo aspettarci un sistema operativo molto veloce e in probabilmente in 4K.. Migliorerà sia l’installazione dei giochi, sia tutti i caricamenti all'interno degli stessi. Per le esclusive i caricamenti potrebbe essere addirittura azzerati. Quella di PlayStation 5 è notevole: PCI 4.0, ad alta velocità, impressionante che Sony abbia deciso di investire tanto in questo senso.. Faccio un esempio: suin lontananza su PlayStation vedo già l'albero in lontananza renderizzato, su Xbox ci vorrà un po' più di tempo (millisecondi o secondi in più) per vederlo renderizzato.L'SSD di PlayStation è più performante ma meno capiente:. Su entrambe le console, tuttavia, la memoria potrà essere espansa.– come le vecchie memory card -, che si possono comprare e inserire nella parte posteriore della console.. Potranno essere quindi caricati solo giochi retro-compatibili con la vecchia generazione di console, più i backup dei salvataggi. Xbox ha retro-compatibilità con tutte le generazioni precedenti (Xbox originale, 360 e One) ma solo per determinati titoli; PS5 avrà anche lei la retro-compatibilità, ma solo con PS4 e sempre e solo per determinati titoli.PlayStation 5 avrà un sistema audio innovativo () che permetterà di rivoluzionare l'audio dei giochi sia per cuffie che per altoparlanti, ricreando un sistema altamente realistico. Xbox monterà un sistema proprietario, ma ancora non si sa moltissimo.Per PlayStation si sa ancora poco o nulla, ma avrà probabilmente versioni potenziate e migliori dei giochi già in uscita come. Per quanto riguarda le esclusive ci sono voci di corridoio sul nuovoe il. Su Xbox è abbiamo qualche certezza in più:per il lancio della console, poi, più una serie di giochi già annunciati che non hanno data d'uscita come come. Il vantaggio di Xbox al momento è il servizioche permette di accedere a più di 200 giochi (tra cui tutte le esclusive) a un prezzo mensile di circa 10 euro.I prezzi di lancio potrebbero essere quelli annunciati, ma possiamo aspettarci anche una lotta furiosa a ribasso. PNon ne saremmo stupiti nel caso.per la sua forza bruta è più simile a, mentrela definirei più “veloce” comeUn campione è inutile senza la propria squadra, di conseguenza saranno i giochi a fare la differenza.